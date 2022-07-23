Орещук – о новых контрактах Вендела, Малкома и Клаудиньо: «Возможно, «Зенит» рассчитывает вернуться в еврокубки»

Агент Роман Орещук прокомментировал новость о том, что «Зенит» продлил контракт с тремя бразильцами – Малкомом, Клаудиньо и Венделом. Напомним, что все трое отказались покидать команду на фоне разрешения ФИФА.

«Возможно, в клубе рассчитывают на скорое возвращение в еврокубки, где бразильцы будут очень нужны. А, может, новые контракты предложили, чтобы позднее их выгодно продать»», – цитирует Орещука издание «РИА Новости».

Вчера «Зенит» в рамках второго тура чемпионата России разгромил у себя дома самарские «Крылья Советов». Голевой передачей в этой игре отметился Клаудиньо, который начал уже свой второй сезон в петербургской команде.