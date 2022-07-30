Сёмин: «Локомотив» совершенно не готов к чемпионату»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей. Юрий Сёмин, бывший тренер «Локомотива», с горечью наблюдал за битьем «железнодорожников». Он поделился своим мнением о причинах поражения.

- Матч «Локомотива» с «Зенитом»? «Локомотив» физически совсем не готов к чемпионату, - цитирует Семина новостное агентство ТАСС.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», матч пройдет шестого августа.