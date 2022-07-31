И снова 4:1. Кто из игроков «Спартака» лучше других показал себя в разгроме «Оренбурга»

Оценки всем игрокам Гильермо Абаскаля

Намечается неплохая тенденция для красно-белых: второй матч подряд они выигрывают со счётом 4:1, второй матч подряд создают моментов на 7-8 голов. Креативная группа «Спартака» при Абаскале выглядит неплохо, даже в проигранных матчах Промес и компания создавали немало. Куинси сегодня блистал просто нереальным светом, Роман Зобнин вновь показал себя лучших времён, Хлусевич, Соболев и Мартинс старались соответствовать. А после трёх туров на вершине турнирной таблицы «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Мы можем рассчитывать на интересный сезон?

Статистика матча: владение мячом – 56:44, удары по воротам – 24:5, в створ – 10:2, угловые – 5:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,0. Потерял ворота после удара Башича и даже не пытался спасти в единственном моменте «Оренбурга». За два удара в створ ворот пропустил один гол, не сумел настроить оборону на «сухой» матч.

МАЦЕЙ РЫБУС – 5,5. Что-то пока не получается у Рыбуса в «Спартаке». То моментальное удаление, то довольно средний матч против «Оренбурга». Хотя красно-белые доминировали весь тайм, но личных достижений Мацея в этом – минимум.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,0. В центре обороны вышел Руслан Литвинов, уже привыкает к этой позиции, и даже смотрится увереннее остальных. Сегодня отлично чувствовал себя в борьбе, выиграв 5 эпизодов из 7, трижды сыграл в отборе, дважды на перехвате.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,0. А вот Чернов на фоне Литвинова смотрелся слабее, что странно для профильного ЦЗ. Никита упустил Башича, прицельного пробившего как раз из-под защитника, неповоротливее смотрелся в единоборствах и на перехватах.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 7,0. Второй раз подряд «Спартак» доминирует над соперником с помощью фланга Хлусевича, а защитник мощно отрабатывает в атаке. Пять опаснейших забегов совершил Даниил, один из которых завершил шикарным прострелом на Промеса.

РОМАН ЗОБНИН – 8,0. Продолжается и бенефис Зобнина. Не так ярко, как в Краснодаре, но вновь очень полезно. Три перехвата, пять ключевых передач в развитии атаки, два созданных голевых момента. Роман успевал и в оборонительной борьбе, выиграв 6 эпизодов из 8.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,5. Куда меньший объём работы выполнил Мартинс, но взял точечными попаданиями. Хорош в отборе был Кристофер, четыре раза лишив мяча соперников, а самое главное – голевые свершения «Спартака» начались как раз с его точного удара.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,0. Вокруг Умярова очень много двигались Зобнин с Мартинсом, забрав большую часть его работы и «славы». Вообще редко оказывался Наиль рядом с мячом, поэтому и не влиял на игровые эпизоды.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о. Абаскаль обещал сделать из Мозеса новую «девятку», видимо, пока роль давит на Виктора. За час игрового времени он сделал маловато толкового, на фланге Мозес смотрелся лучше.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 9,0. Что-то из разряда фантастики выдал сегодня Промеса. Два гола, две голевые передачи, плюсом – три созданных момента, которые партнёры безутешно запороли. Невероятно опасен и продуктивен был Куинси, буквально раскромсав «Оренбург».

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Соболев как раз один из тех, кто должен был больше забить после передач Промеса, но ограничился только одним точным ударом. Неплохо работал и в подыгрыше, трижды продлив атаку своевременной скидкой на ход вингерам.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о. Вновь отличный выход на замену падает в зачёт Зиньковскому. Ловким финтом уложил Хотулёва и заработал пенальти для Промеса.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.