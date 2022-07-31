​Рианчо предостерёг «Спартак» перед игрой с «Оренбургом»

В воскресенье «Спартаку» предстоит провести домашний матч РПЛ против «Оренбурга». Своими мыслями о предстоящей игре поделился Рауль Рианчо, который в своё время работал тренером в московском клубе.

«Чтобы снова не оказаться на 10-м месте, «Спартаку» нельзя недооценивать таких соперников. Нужно запомнить, что маленьких противников не бывает - любой клуб может преподнести неприятный сюрприз», - высказался Рианчо для «РБ Спорт».

Как известно, в прошлом чемпионате России «Спартак» финишировал только на десятой позиции.

После двух туров нового сезона РПЛ «Спартак» имеет в своём активе четыре зачётных балла. Команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и обыграла «Краснодар» (4:1).

Матч «Спартак» - «Оренбург» стартует в 17:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.