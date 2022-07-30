«Спартак» установил потолок зарплаты для потенциальных новичков

Как стало известно из источников «Евро-футбол», в московском «Спартаке» установили потолок зарплат для новичков клуба - любому из них клуб готов платить не более 700 тысяч евро в год. Этот аспект придется учитывать всем футболистам, хотевшим бы присоединиться к московскому клубу.

В настоящий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, после двух матчей у клуба четыре очка. Свой следующий матч команда проведет в воскресенье, 31 июля, это будет встреча с «Оренбургом» в рамках третьего тура. Онлайн-трансляция этой игры будет доступна на нашем сайте.