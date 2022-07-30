Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» установил потолок зарплаты для потенциальных новичков

30 Июля 2022 • 23:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.55 4.20 5.70
Через 16 ч. 56 мин.

Как стало известно из источников «Евро-футбол», в московском «Спартаке» установили потолок зарплат для новичков клуба - любому из них клуб готов платить не более 700 тысяч евро в год. Этот аспект придется учитывать всем футболистам, хотевшим бы присоединиться к московскому клубу.

В настоящий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, после двух матчей у клуба четыре очка. Свой следующий матч команда проведет в воскресенье, 31 июля, это будет встреча с «Оренбургом» в рамках третьего тура. Онлайн-трансляция этой игры будет доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 5:0 Локомотив Москва 1.30 5.90 9.50
окончен Сочи 2:1 Ахмат 2.00 3.60 3.70
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
00:29 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Наша работа - играть на ноль»
00:17 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Тренеры «Локомотива» сопли жуют»
00:11 · Россия. Премьер-лига
Юсупов: «Базар, а не футбол»
00:07 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Одержали важную победу»
30 Июля
23:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» установил потолок зарплаты для потенциальных новичков
23:12 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Надеюсь, что своей игрой Нобоа доказал всем всё»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Не хочу сейчас поливать, но мы сегодня играли в футбол по разным правилам»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Червиченко впечатлён силой «Зенита»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Баринов назвал ключевой момент разгромного поражения от «Зенита» 1
22:55 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Мне сказали, что я не готов, толстый, старый, медленный»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Выяснился характер травмы Ненахова
22:37 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Локомотива»: «Будем работать над исправлением ситуации»
22:29 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» обыграл «Ахмат» - видео
22:02 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотиву» нужно работать и разобраться в себе»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Своей игрой «Локомотив» меня убил»
Все новости
Рекомендуем