Черданцев — о Мозесе: Таких мастеров в РПЛ больше нет

Известный комментатор Георгий Черданцев считает полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса самым солидным игроком в Российской премьер-лиге.

«Мозес выделяется не только на фоне игроков «Спартака», но всего чемпионата. Особенно при нынешнем наборе легионеров», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Комментатор заявил, что Мозес выступал в двух сильных клубах мира: «Челси» и «Интере», таких мастеров в РПЛ больше нет, по опыту футболист превосходит бразильских легионеров «Зенита».

31-летний Мозес в текущем сезоне чемпионата России принял участие в двух матчах и отметился двумя забитыми мячами.