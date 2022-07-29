Гулиев: «В моём возвращении в «Спартак» были заинтересованы Федун и Кононов»

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев вспомнил своё возвращение в «Спартак», которое состоялось в 2019 году. Футболист считает, что в этом событии был заинтересован лично президент «красно-белых» Леонид Федун и главный тренер Олег Кононов.

«Насколько знаю, в моем возвращении были заинтересованы Леонид Арнольдович и Олег Георгиевич», – сказал Гулиев в интервью российскому изданию Sport 24.

Напомним, что в мае 2021 года Гулиев и «Спартак» приняли обоюдное решение разорвать контракт. Футболист после возвращения задержался в команде на более чем два года и отметился одним голом в Российской премьер-лиге.

В первый раз Гулиев покинул «Спартак» в 2018 году, перейдя в «Ростов».