Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гулиев: «В моём возвращении в «Спартак» были заинтересованы Федун и Кононов»

29 Июля 2022 • 13:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.57 4.15 5.70
31.07 17:30

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев вспомнил своё возвращение в «Спартак», которое состоялось в 2019 году. Футболист считает, что в этом событии был заинтересован лично президент «красно-белых» Леонид Федун и главный тренер Олег Кононов.

«Насколько знаю, в моем возвращении были заинтересованы Леонид Арнольдович и Олег Георгиевич», – сказал Гулиев в интервью российскому изданию Sport 24.

Напомним, что в мае 2021 года Гулиев и «Спартак» приняли обоюдное решение разорвать контракт. Футболист после возвращения задержался в команде на более чем два года и отметился одним голом в Российской премьер-лиге.

В первый раз Гулиев покинул «Спартак» в 2018 году, перейдя в «Ростов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Олег Кононов Аяз Гулиев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.07  18:00 Урал ... Краснодар
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Июля
13:15 · Россия. Премьер-лига
Гулиев: «В моём возвращении в «Спартак» были заинтересованы Федун и Кононов»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Магальян согласился перейти в московский клуб
11:24 · Россия. Премьер-лига
Широков — о бегстве Варелы: «Агент футболиста посчитал сиюминутную выгоду более важной, чем долгосрочные перспективы от работы с «Динамо»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Аршавин поздравил Оздоева с переходом в турецкий клуб
10:57 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Урал» - «Краснодар»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Широков — о возможном переходе Черышева в «Зенит»: «За вменяемые деньги можно взять и посмотреть» 1
10:40 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» озвучил позицию по Дзюбе
10:31 · Россия. Премьер-лига
Кобелев назвал клубы РПЛ, которым нужен Кокорин
10:15 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кокорин может спокойно играть за любую команду из топ-8 РПЛ» 1
10:14 · Россия. Премьер-лига
Игонин назвал причину отъезда Оздоева в Турцию
10:07 · Россия. Премьер-лига
Ловрен может уйти из «Зенита» - названо условие
09:54 · Россия. Премьер-лига
Гулиев — о переходе Бакаева в «Зенит»: «Лично мне было бы тяжело пойти на такой шаг»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Алании» Коротков: «Не уверен, что соглашусь перейти в «Зенит», если придёт предложение»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Семак может возглавить зарубежный клуб» 2
09:19 · Россия. Премьер-лига
Наумов не верит в успех «Локомотива» в матче против «Зенита»
Все новости
Рекомендуем