Баженов: Мозес делает разницу на поле

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из стана «красно-белых».

«Если он уйдет, то я не вижу, кем «Спартак» его сможет заменить. В один момент таких игроков заменить невозможно. Мозес — квалифицированный футболист, его уход точно будет потерей», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Мозес нашел свою игру в «Спартаке», этот футболист делает разницу на поле, поэтому хочется, чтобы он не уходил. Если бы Мозес в «Реал» пошел, а тут «Интер» и «Торино», такое себе, добавил Баженов.

Ранее сообщалось, что 31-летний Мозес может покинуть «Спартак».