Умяров: «Вся борьба ещё впереди!»

В третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова победил со счетом 4:1 - на сей раз дома, в игре с «Оренбургом». Эта победа позволила москвичам подняться на второе место в турнирной таблице.

Впереди лишь «Зенит», выигравший свой матч в третьем туре со счетом 5:0 и обеспечивший себе чуть более выгодную разницу голов. Наиль Умяров, полузащитник московского «Спартака», доволен победой, однако понимает - позади лишь десять процентов чемпионата, и вся борьба еще впереди.

- Все хорошо, всех с победой! Вся борьба еще впереди! - цитирует игрока «Спорт-экспресс».

В четвертом туре РПЛ московский «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом», эта игра состоится шестого августа.