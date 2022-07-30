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​Абаскаль: «Говорить о судействе бесполезно»

30 Июля 2022 • 14:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.57 4.15 5.70
31.07 17:30

Гильермо Абаскаль, который в межсезонье стал главным тренером «Спартака», в интервью клубной пресс-службе высказался на тему судейства.

Как известно, из стана «Спартака» в последние годы жалобы на решения арбитров звучали регулярно. Абаскаль не собирается идти таким путём. Специалист назвал жалобы такого рода пустой тратой времени.

«Тренеру или игрокам говорить об этом после матчей, на мой взгляд, бесполезно. Эту энергию правильнее тратить на то, чтобы лучше играть и не зависеть в итоге от судейских решений», - слова Абаскаля приводятся на клубном сайте «Спартака».

Ближайший матч «Спартак» проведёт 31 июля – против «Оренбурга» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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