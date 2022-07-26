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Кавазашвили отреагировал на возможный переход Глушакова в «Спартак»

26 Июля 2022 • 18:56 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в стан «красно-белых».

«Все зависит от него самого. Возвращение пойдет на пользу его имиджу, но готов ли он носиться по полю как раньше? Я как футболиста его очень ценю, но это его запоздалое желание», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт выразил сомнения в том, что Глушаков сможет играть при таких высоких требованиях, которые сейчас в «Спартаке», ведь руководство клуба поставило цель — победа в чемпионате и Кубке страны.

Ранее 35-летний Глушаков заявил, что готов вернуться в «Спартак» в качестве игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Анзор Кавазашвили Денис Глушаков
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