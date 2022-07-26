Тихонов: Глушаков — один из лидеров «Химок», он бы усилил «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов уверен, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков усилил бы состав «красно-белых».

«Думаю, что Денис усилил бы «Спартак». Потому что он обладает огромным опытом, находится в хорошей футбольной форме, плюс понимание футбола. Самое главное — огромное желание играть за «Спартак» и принести ему пользу», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Эксперт считает, что если Глушаков уверен в себе и чувствует, что может помочь «Спартаку» в данный момент, то почему бы и нет, ведь он один из лидеров «Химок».

Ранее 35-летний полузащитник выразил уверенность в том, что вернется в «Спартак».