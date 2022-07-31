Шишкин: «Оренбург» может преподнести сюрприз в игре со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Оренбург».

По мнению Шишкина, «Оренбург» способен удивить москвичей в предстоящей встрече.

«Спартак» является фаворитом на бумаге. Такие матчи могут по-разному заканчиваться, особенно учитывая шатания «красно-белых». «Оренбург» — такая весёлая команда, что может преподнести сюрприз», — цитирует Шишкина «Спорт-Экспресс».

После двух туров «красно-белые» набрали четыре очка, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1) и одолев «Краснодар» (4:1). Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 июля. Начало — в 17:30 по московскому времени.