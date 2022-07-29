Гулиев рассказал, за что Тедеско отправил его во вторую команду

Полузащитник «Химок» поделился информацией, за что Доменико Тедеско отправил его во вторую команду «Спартака».

Гулиев сказал Sport 24, что во время теоретического занятия Тедеско стал зачитывать список игроков, которые не приняли участие в какой-то игре, среди них был и сам Гулиев. Футболист заявил, что шепотом усмехнулся, ведь почти не играл при Тедеско, наставник это заметил и выгнал из комнаты, через 15 минут стало известно, что переведен во вторую команду.

Помимо этого, игрок отметил, что у него никогда ни с кем не было конфликтов, в том числе и с Владимиром Чепзановичем. Гулиев выступал за основную команду «Спартака» с 2019 по 2021 год.