Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гулиев рассказал, за что Тедеско отправил его во вторую команду

29 Июля 2022 • 16:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.57 4.15 5.70
31.07 17:30

Полузащитник «Химок» поделился информацией, за что Доменико Тедеско отправил его во вторую команду «Спартака».

Гулиев сказал Sport 24, что во время теоретического занятия Тедеско стал зачитывать список игроков, которые не приняли участие в какой-то игре, среди них был и сам Гулиев. Футболист заявил, что шепотом усмехнулся, ведь почти не играл при Тедеско, наставник это заметил и выгнал из комнаты, через 15 минут стало известно, что переведен во вторую команду.  

Помимо этого, игрок отметил, что у него никогда ни с кем не было конфликтов, в том числе и с Владимиром Чепзановичем. Гулиев выступал за основную команду «Спартака» с 2019 по 2021 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аяз Гулиев Доменико Тедеско Владимир Чепзанович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 34 минута Урал 0:1 Краснодар 2.70 3.45 2.65
30.07  15:00 Факел ... Динамо Москва 4.30 3.65 1.88
30.07  17:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Июля
18:37 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Кокорин может быть звездой, если вернётся в Россию
18:37 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» забил «Уралу» после подачи углового
18:31 · Россия. Премьер-лига
​Экс-арбитр Федотов усмотрел грубую ошибку судьи в матче «Урал» - «Краснодар»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Врач «Локомотива» заявил, что Жемалетдинов приступил к активной фазе реабилитации
18:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши: Каждый день на связи с руководством «Спартака»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Все ребята, которые сегодня не в заявке, они отсутствуют по объективным причинам»
18:01 · Россия. Премьер-лига
​Арбитрам РПЛ будут оплачивать услуги психолога
17:58 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Конечно, мы не должны были так проигрывать, но проиграли»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Тошич: Каждый год я считаю, что у ЦСКА есть шансы на чемпионство
17:24 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:58 · Россия. Премьер-лига
Гулиев рассказал, за что Тедеско отправил его во вторую команду
16:46 · Россия. Премьер-лига
Агент: Изидор счастлив в «Локомотиве», но это футбол
16:36 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Легионеры ЦСКА сильнее, чем у «Зенита»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Факела»: У нас самый маленький бюджет в РПЛ
16:26 · Россия. Премьер-лига
Рыбус: Извинился перед ребятами за своё удаление
Все новости
Рекомендуем