​«Спартак» в ближайших матчах может сыграть без Джикии

Ближайшие матчи российского чемпионата «Спартак» может провести без Георгия Джикии. Капитан «красно-белых» на этой неделе не тренируется с командой из-за болей в области задней поверхности бедра.

По данным «Спорт-Экспресса», Георгию Джикии нужно около десяти дней на восстановление. Это означает, что защитник рискует не сыграть против «Оренбурга» и «Урала».

После двух сыгранных туров Российской премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе четыре очка. Команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и разгромила «Краснодар» (4:1). Именно в последней игре Георгия Джикия получил повреждение.