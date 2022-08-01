Когда игра в кайф: Как Абаскаль провёл первый домашний матч во главе «Спартака»

В воскресенье «Спартак» провёл первый домашний матч под руководством Гильермо Абаскаля. Сетевое изданиеразмышляет об увиденном.

Давайте сразу начнем с дисклеймера. «Спартак» в воскресенье играл дома с новичком Премьер-лиги. Это всем понятно, и любые оценки матча надо делать через призму этого факта.

Тем не менее «Спартак» второй матч подряд выиграл со счётом 4:1. При этом в этот раз на результат абсолютно не повлияло судейство. Конечно, особо упёртые могут начать рассуждать, что Хлусевича надо было удалять, и тогда бы «Оренбург» при счёте мог обострить концовку, но это слишком притянуто за уши. Пожалуй, тем, кто так считает, что-то объяснять смысла не имеет в принципе.

В воскресенье «Спартак» оставил очень приятное впечатление. Дело не столько в результате, сколько в том, как играла команда. «Красно-белые» действовали легко и уверенно. Казалось, что команда, с одной стороны, чётко понимает, что делать, а с другой – получает от этого кайф. Давненько такого в «Спартаке» не сочеталось одновременно. Иногда команда играла в кураже, но как-то случайно. Потом бывали периоды, когда «Спартак» понимал, что делать, но это выглядело до ужасного скучно.

После воскресного матча болельщики «Спартака», те, которые ценят игру выше результата, могут с удовольствием пересмотреть несколько атак команды для эстетического удовольствия. Перед вторым голом «красно-белые» раскатали просто невероятно красивую комбинацию с пропуском мяча, передачами в касание, и очень жаль, что завершилась она голом лишь после второго темпа. Во второй половине после одной атаки Николсон умно пяткой оставил мяч Хлусевичу, но тот не смог попасть в створ. А до этого ещё Соболев дождался подключения Пруцева вторым темпом и аккуратно выкатил ему в центр штрафной, но хавбек не смог переиграть Гошева.

«Спартак» в целом играл в отличный комбинационный футбол. «Красно-белые» именно что раскатывали «Оренбург», действуя весело, задорно. В перерыве закралась мысль, что второй тайм может стать скучным, ведь «Спартак» вёл 3:0, и игра была сделана. Однако этого не случилось, «красно-белые» продолжали играть в своё удовольствие, хотя реализация стала хуже.

Помимо всего прочего, казалось, что «Спартак» играл далеко не на максимуме, причём что физических кондиций, что комбинационных. Было ощущение, которое сложно проверить, что команда могла прибавить при необходимости. В воскресенье «Спартак» будто и не включался всерьёз. Так, как пришлось в Грозном во втором тайме, или сразу после перерыва в Краснодаре, когда москвичи оформили результат. В этот раз «Спартак» быстро повёл в счёте, что и предопределило результат, после чего спокойно контролировал ход матча.

Вообще второй тур подряд оставляет впечатление, что Абаскаль прекрасно тактически обучен, и он просто понимает, как и что надо делать. Он пока кажется студентом-отличником, который знает, когда и какую кнопку надо нажать. Это вовсе не гарантирует результат на длинной дистанции, ведь есть форс-мажоры, которые не учитываются в учебниках. Да и умение правильно переставлять фишки не всегда гарантирует успех. Однако пока Абаскаль воспринимается как тренер, который умудрился за короткий промежуток объяснить команде, чего он хочет, и заставить её это выполнять. В конце концов из обороны «Спартак» так уверенно и спокойно не выходил давно.

Но вернёмся к дисклеймеру. «Спартак» обыграл всего лишь «Оренбург». Задача команды – масштабировать этот успех, чтобы выигрывать, а точнее говоря, показывать игру определённого уровня. В следующем туре «красно-белые» отправятся к «Уралу», который проиграл все три стартовых матча. Интересный тест для Абаскаля – сможет ли «Спартак» так же уверенно разобраться с аутсайдером.