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Мартинс: «Хочется, чтобы у наших болельщиков и дальше были поводы для улыбок»

01 Августа 2022 • 10:17 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Оренбург
окончен

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Оренбургом» (4:1).

- Это твой самый быстрый мяч в карьере?

- Да, думаю, самый быстрый. Забить на домашнем стадионе в такой атмосфере - это очень приятно.

- Ты забил с передачи Промеса. В игре у вас было еще несколько моментов. Вы ищете друг друга на поле?

- На тренировках всегда стараемся больше взаимодействовать. Сегодня у нас многое получалось, сыграли хорошо. Правда, я немного ошибся, когда «Оренбург» забил свой мяч. Но  в целом мы грамотно перемещали мяч между линиями и наслаждались игрой.

- Ты часто подключаешься вперед, это установка тренера, или это происходит ситуативно?

- Тренер дает мне указания перед каждым матчем. Сегодня он посчитал, что мне чаще следует оказываться перед чужими воротами. Я старался выполнять это задание. Сегодня я отлично себя чувствовал физически. Всегда приятно отличиться или отдать голевой пас, оказавшись у чужих ворот. Но еще важнее сам факт нахождения на поле, без разницы на какой позиции, и победа «Спартака».

- Когда тебя заменили, трибуны очень громко провожали. Мурашки пробежали?

- Очень приятно, когда уходишь с поля и чувствуешь, что зрителям понравилась твоя игра. Хочется, чтобы у наших болельщиков и дальше были поводы для улыбок. И тогда мы тоже будем счастливы. Сегодня был как раз такой день в плане эмоций.

- Будешь что-то писать в соцсетях с гугл-переводчиком?

- Нет, лучше так скажу: (по-русски) Спасибо большое! Давай, «Спартак»!

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
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