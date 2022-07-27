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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Торино» отреагировали на слухи об интересе к Мозесу

27 Июля 2022 • 12:11 Комментировать
Спартак Москва
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Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал информацию о том, что агент полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса предлагал итальянскому клубу услуги своего клиента.

«Агент Виктора Мозеса пока не предлагал «Торино» свои услуги. Заинтересованы ли мы в подписании игрока, если будет такая возможность? Нет, мы не заинтересованы в этом», — цитирует Ваньяти «Чемпионат».

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что агент Мозеса предлагал услуги своего клиента «Торино» и «Интеру», так как супруга футболиста настаивает на отъезде нигерийца из России.    

Напомним, что Мозес является чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы в составе лондонского «Челси». За «Спартак» полузащитник выступает с 2020 года. Всего за «красно-белых» футболист провёл 55 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торино Виктор Мозес Трансферы футбола - лето 2022
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