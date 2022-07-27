В «Торино» отреагировали на слухи об интересе к Мозесу

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал информацию о том, что агент полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса предлагал итальянскому клубу услуги своего клиента.

«Агент Виктора Мозеса пока не предлагал «Торино» свои услуги. Заинтересованы ли мы в подписании игрока, если будет такая возможность? Нет, мы не заинтересованы в этом», — цитирует Ваньяти «Чемпионат».

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что агент Мозеса предлагал услуги своего клиента «Торино» и «Интеру», так как супруга футболиста настаивает на отъезде нигерийца из России.

Напомним, что Мозес является чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы в составе лондонского «Челси». За «Спартак» полузащитник выступает с 2020 года. Всего за «красно-белых» футболист провёл 55 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.