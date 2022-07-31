​Арбитр отменил пенальти в ворота «Спартака»

В воскресенье вечером «Спартак» проводит матч третьего тура чемпионата России против «Оренбурга». Ближе к завершению первого тайма игрок гостей Джимми Мартин из пределов штрафной площади неточно пробил, после чего он упал из-за контакта с Никитой Черновым. Сначала Артём Чистяков назначил пенальти и показал игроку «Спартака» жёлтую карточку. Впрочем, в ситуацию вмешался ВАР. Чистяков отправился к монитору и после просмотра повтора изменил своё решение, отменив одиннадцатиметровый и предупреждение.

После первого тайма «Спартак» громит «Оренбург» со счётом 3:0. Следить за развитием событий на поле «Открытие Арены» можно в текстовой трансляции.