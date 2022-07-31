Широков: «Оренбургу» по силам навязать борьбу «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Оренбург».

Экс-футболист считает, что гостям по силам навязать борьбу «Спартаку», который является, по мнению Широкова, безусловным фаворитом предстоящей встречи.

«Спартак», играющий дома после хорошей по счёту победы, является безусловным фаворитом, как бы хорошо «Оренбург» не сыграл в предыдущем туре», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в предыдущих двух турах «красно-белые» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а также крупно одолели в гостях «Краснодар» (4:1). «Оренбург» же уступил «Крыльям Советов» (2:4) и уверенно обыграл «Урал» (3:0).

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 июля. Начало — в 17:30 по московскому времени.