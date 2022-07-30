Ледяхов: «Главное, чтобы футбол Абаскаля приносил результат»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на домашнем стадионе «Оренбург».

Экс-футболист заявил, что «Спартаку» необходимо добывать победу в этом матче, а также признался, пока не готов оценивать работу наставника московской команды Гильермо Абаскаля, возглавившего «красно-белых» в июне текущего года.

«Хорошо, что команда набирает очки. Надо посмотреть первые десять туров, и уже тогда сложится целостное впечатление.

Комбинационный футбол? Нужно, чтобы он приносил результат. Если «красно-белые продолжат набирать очки, для меня этого достаточно», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, в двух сыгранных турах «Спартак» набрал четыре очка и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 31 июля в Москве. Начало — в 17:30 по московскому времени.