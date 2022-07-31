Личка: «У меня будет хороший выбор по ходу игры в плане замен»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Марин и Сычевой сегодня в стартовом составе. Как-то серьезно изменится игра «Оренбурга» в атаке в связи с этим?

- Нет, мы будем играть 4-3-3. Понятно, Дима Воробьёв и Джимми Марин - очень сильные и качественные игроки. Сычевой очень хорошо открывается на скорости за спину защиты, и я уверен, что эти три исполнителя могут сделать очень много хорошего для команды. Нужно сказать, что я сегодня на скамейке ставил игроков вроде Оганесяна, Юрия Ковалёва, Батраза Гурциева, поэтому у меня будет хороший выбор по ходу игры в плане замен.