Галицкий заходил в судейскую после поражения «Краснодара» от «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заходил в судейскую после матча второго тура Российской премьер-лиги, где «быки» проиграли дома московскому «Спартаку» со счётом 1:4. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

Григорьянц заявил, что «Краснодар» может быть наказан за проступок своего владельца. Также клуб может пострадать из-за необеспечения безопасности, когда один из болельщиков выбежал на поле.

Напомним, что голы во вчерашнем матче за «красно-белых» забивали Роман Зобнин, Виктор Мозес и Куинси Промес. Автоголом также отличился игрок «Краснодара» Сергей Бородин. При этом «Спартак» играл в большинстве с 37 минуты.