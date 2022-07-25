Галицкий заходил в судейскую после поражения «Краснодара» от «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заходил в судейскую после матча второго тура Российской премьер-лиги, где «быки» проиграли дома московскому «Спартаку» со счётом 1:4. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»
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Григорьянц заявил, что «Краснодар» может быть наказан за проступок своего владельца. Также клуб может пострадать из-за необеспечения безопасности, когда один из болельщиков выбежал на поле.
Напомним, что голы во вчерашнем матче за «красно-белых» забивали Роман Зобнин, Виктор Мозес и Куинси Промес. Автоголом также отличился игрок «Краснодара» Сергей Бородин. При этом «Спартак» играл в большинстве с 37 минуты.
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