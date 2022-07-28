Экс-игрок «Спартака» Баженов завершил карьеру

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов сообщил о завершении игровой карьеры.

«Я завершил карьеру футболиста. Всему свое время. Решение я в принципе месяца два назад принял. Просто не говорил об этом», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Теперь уже бывший футболист сообщил, что рад открытию многих других сфер в его жизни, определенная должность у него будет в футбольном клубе «Космос» из Долгопрудного, позже появятся подробности.

37-летний Баженов выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 год. Помимо этого, он играл за «Томь», «Сатурн», «Долгопрудный», «Окжетпес», «Олимп-Долгопрудный», а последний сезон провел в команде «Олимп-Долгопрудный-2».