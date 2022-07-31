​Игрок «Спартака» Хлусевич: «Будем бороться за чемпионство»

«Спартак» хорошо начал новый чемпионат, набрав семь очков в трёх стартовых турах. После разгрома «Оренбурга» (4:1) хавбек московской команды Даниил Хлусевич ответил на вопрос, могут ли «красно-белые» стать чемпионами.

«Будем бороться. А почему нет?» - ответил Хлусевич представителям СМИ.

На текущую минуту «Спартак» входит в тройку лидеров чемпионата России. По семь очков также набрали «Зенит» и ЦСКА. В число лидеров РПЛ могут войти «Химки», если в воскресенье вечером они обыграют «Ростов» на выезде.

«Спартак» в последний раз становился чемпионом России в 2017 году под руководством Массимо Карреры.