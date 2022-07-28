Рианчо: Абаскаль справится без Мозеса, я верю в него

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном уходе полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

«Мозес может покинуть «Спартак»? Я не удивлюсь. Думаю, это вполне возможно в нынешней ситуации. Поймите, легионеры его уровня хотят играть в еврокубках», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Эксперт уверен, что уход Мозеса не развалит «Спартак», главный тренер команды Гильермо Абаскаль вполне сможет обойтись без этого футболиста.

Ранее сообщалось, что 31-летний нигерийский полузащитник может покинуть «Спартак» и перейти в «Интер», «Торино» или один из клубов АПЛ.