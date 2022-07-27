Мозес может покинуть «Спартак» из-за Каттани

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может покинуть московский клуб вслед за спортивным директором Лукой Каттани, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, до своего ухода из «Спартака» в начале текущего месяца, Каттани лично общался с нигерийским футболистом и его семьёй, благодаря чему Мозес вернулся в расположение «красно-белых» после летнего отпуска. Теперь же полузащитник может потерять мотивацию и покинуть российский чемпионат.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что супруга Мозеса уговаривает футболиста покинуть Россию, а агент игрока активно ищет своему клиенту новое место работы.

Мозес защищает цвета «Спартака» с 2020 году. Всего в составе «красно-белых» 31-летний футболист провёл 55 матчей, забив девять голов и отдав столько же результативных передач.