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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Абаскаль рассказал, что отличает «Спартак» от других клубов в России

30 Июля 2022 • 15:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.57 4.15 5.70
31.07 17:30

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль, который принял команду летом, высказался об особом статусе клуба в российском футболе.

«Да, я уже понял, какая бешеная популярность отличает «Спартак» от других российских команд», - высказался Абаскаль, чьи слова приведены на официальном сайте московского клуба.

Тренер «красно-белых» отметил, что на игре против «Краснодара» как минимум половина стадиона была окрашены в цвета «Спартака». По словам Абаскаля, такая поддержка является дополнительной мотивацией для футболистов.

Ближайший матч РПЛ «Спартак» проведёт 31 июля – против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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