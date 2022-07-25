Черданцев: Рано делать долгосрочные прогнозы по «Спартаку»

Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что пока рано оценивать работу наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль работает с командой всего месяц, ему приходится строить игру на ходу. Сейчас бессмысленно делать долгосрочные прогнозы – слишком мало материала для анализа», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что приход нового главного тренера в команду всегда сопровождается нестабильными результатами, редко бывает мгновенный успех, как в свое время получилось у «Спартака» с Массимо Каррерой.

В первом туре РПЛ «красно-белые» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а во второй встрече одолели «Краснодар» (4:1).