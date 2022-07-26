Мостовой: Глушаков — лидер «Химок», в «Спартаке» он бы точно не испортил картину

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков изъявил желание вернуться к «красно-белым».

«То, что говорит — правильно делает. Что здесь такого? Нелогично говорить о том, усилил бы он «Спартак» или нет. Он в команде, ему 35», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт заявил, что лучше пожелать удачи Глушакову в «Химках», где он является лидером команды, забив 11 мячей в прошлом чемпионате, но «Спартаке» бы Глушаков точно не стал бы лишним.

По словам Мостового, он в свое время тоже хотел вернуться в «Спартак», но ему никто не позвонил.