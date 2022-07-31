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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Оренбургом» эксклюзив

31 Июля 2022 • 11:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.55 4.20 5.70
Через 4 ч. 45 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом«Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Оренбургом».

«Спартак тут явный фаворит. Если только они сами себе что-то придумают, тогда они могут не выиграть. Я не вижу других причин. Я не вижу способов кроме этого, как «Оренбург» может отобрать очки у «Спартака». Они встанут 11 человек сзади, будут отбиваться и иногда выбегать случайно. Если «Спартак» будет играть агрессивно дома, как он и должен, то они разберутся с этим «Оренбургом».

Если «Спартак» оступится, вряд ли будут говорить, что это позор. Сейчас немного успокоились все насчёт «Спартака». Одну игру они сыграли вничью, вторую выиграли. Причем выиграли крупно, это как бы сглаживает все. По составу «Спартак» точно в тройке нашего чемпионата. Сейчас там вроде все нормально. Нервотрёпки сейчас нет. Тренер молодой и все такое. Виторию с первого дня уволить хотели, а сейчас таких разговоров нет. Сейчас выиграют у «Оренбурга» и многие начнут хвалить Абаскаля. Но тут они просто должны выигрывать. Они должны быть впереди. Разве они должны быть хуже «Урала» или «Ахмата»? Конечно, нет. Если не выиграют...Ну не верится. В следующем туре может выиграют тогда», - сказал Мостовой.

Матч пройдет на «Открытие Банк Арене» сегодня, 31 июля, начало – 17:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Оренбург
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31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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