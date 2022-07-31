​Салихова: «За такой «Спартак» приятно болеть»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила крупную победу над «Оренбургом» (4:1) в третьем туре Российской премьер-лиги.

«Команда проводит матчи на кураже и с горящими глазами. Видно, играют от души и хотят победить в каждом эпизоде. Симбиоз молодости и опыта приносит победы», - высказалась Салихова, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«За такую азартную команду приятно болеть!» - отметила Зарема.

Также Салихова сказала о работающей стратегии Луки Каттани. Итальянец, напомним, покинул должность спортивного директора «Спартака» за несколько дней до начала чемпионата. Салихова выразила сожаление от того факта, что Каттани не смог реализовать свои планы в Москве.

После трёх сыгранных туров «Спартак» идёт в числе лидеров Российской премьер-лиги с семью очками в кармане. Теперь команда Гильермо Абаскаля будет готовиться к гостевой игре против «Урала», которая пройдёт 6 августа.