Юрий Газзаев — о «Спартаке»: «Заслуга Абаскаля в том, что он не стал ничего ломать»

Бывший главный тренер «КАМАЗа», «Шинника» и «Енисея» Юрий Газзаев поделился мнением о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, вчера, 31 июля, «красно-белые» уверенно одолели на своём поле «Оренбург» (4:1).

По мнению Газзаева, испанский специалист, возглавивший команду нынешним летом, сумел сохранить всё лучшее, что было в «Спартаке» до него, а также привнеси в игру «красно-белых» новые черты.

«Команда играет легко, видно — сами ребята получают удовольствие от ажурного и комбинационного футбола. Нет прежней натужности. Заслуга испанца в том, что он не стал ничего ломать», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч подопечные 33-летнего Абаскаля проведут 6 августа против «Урала». Начало — в 15:00 по московскому времени.