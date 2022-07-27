Супруга игрока «Спартака» Мозеса уговаривает нигерийца покинуть Россию

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может покинуть команду нынешним летом, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По информации источника, супруга нигерийского футболиста уговаривает своего мужа покинуть Россию, а агнет Мозеса активно подыскивает новый клуб для своего клиента.

«Агент нигерийца в последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке. В частности, у него был диалог с «Интером», также был разговор с «Торино». Пока переговоры ничем конкретным не завершились, и игрок вернулся в «Спартак», но его супруга настаивает на отъезде из России», — заявил Арустамян на своём YouTube-канале.

Мозес перешёл в «Спартак» осенью 2020 года из лондонского «Челси» на правах аренды. Летом 2021 года московский клуб выкупил нигерийца за 5 миллионов евро.

Всего в составе «красно-белых» 31-летний полузащитник провёл 55 матчей, забив девять голов и отдав столько же результативных передач.