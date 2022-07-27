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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Супруга игрока «Спартака» Мозеса уговаривает нигерийца покинуть Россию

27 Июля 2022 • 11:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.58 4.15 5.60
31.07 17:30

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может покинуть команду нынешним летом, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По информации источника, супруга нигерийского футболиста уговаривает своего мужа покинуть Россию, а агнет Мозеса активно подыскивает новый клуб для своего клиента.

«Агент нигерийца в последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке. В частности, у него был диалог с «Интером», также был разговор с «Торино». Пока переговоры ничем конкретным не завершились, и игрок вернулся в «Спартак», но его супруга настаивает на отъезде из России», — заявил Арустамян на своём YouTube-канале.

Мозес перешёл в «Спартак» осенью 2020 года из лондонского «Челси» на правах аренды. Летом 2021 года московский клуб выкупил нигерийца за 5 миллионов евро.

Всего в составе «красно-белых» 31-летний полузащитник провёл 55 матчей, забив девять голов и отдав столько же результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нобель Арустамян Виктор Мозес Трансферы футбола - лето 2022
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