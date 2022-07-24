Орлов: «Спартак» прогрессирует при Абаскале

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Если говорить непосредственно об игре «красно-белых», то виден прогресс. От тренера идет правильная энергетика. Так, кстати, было и при Тедеско, когда москвичи заняли второе место», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что игроки, в хорошем смысле, стали агрессивно действовать на поле, есть движение, довольно высокий темп и мысль.

Орлов считает, что Абаскалю нужно дать минимум 100 дней и не мешать ему, у «Спартака» просматривается прогресс.

Напомним, что 33-летний испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в минувшее межсезонье.