Орлов: «Спартак» прогрессирует при Абаскале

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Если говорить непосредственно об игре «красно-белых», то виден прогресс. От тренера идет правильная энергетика. Так, кстати, было и при Тедеско, когда москвичи заняли второе место», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
Эксперт отметил, что игроки, в хорошем смысле, стали агрессивно действовать на поле, есть движение, довольно высокий темп и мысль.
Орлов считает, что Абаскалю нужно дать минимум 100 дней и не мешать ему, у «Спартака» просматривается прогресс.
Напомним, что 33-летний испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в минувшее межсезонье.