Шишкин: «Спартак» заслуженно победил «Оренбург»

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал победу «красно-белых» над «Оренбургом» (4:1) в рамках 3-го тура РПЛ.

«Победа над «Оренбургом» получилась очень уверенной, а все потому, что команда вышла не «спустя рукава» - это было видно», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт уверен, что два быстрых забитых мяча повлияли на итоговый результат, ведь после двух пропущенных голов «Оренбургу» тяжело что-то придумать, а «Спартак» при этом не стал останавливаться, поэтому заслужил победу.

В матче четвертого тура Российской премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграет с «Уралом».