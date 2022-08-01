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Хлусевич: «Определённая связка с Промесом образовалась»

01 Августа 2022 • 10:07 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Оренбург
окончен

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Оренбургом» (4:1).

- Хороший матч провели, получили уверенность еще в Краснодаре, поэтому дома было легче играть и при своих зрителях первый матч в сезоне. Всегда хочется побеждать.

- Ты на сборах и в Краснодаре отдал голевую передачу на Куинси Промеса. У вас уже образовалась связочка?

- Да, определенная связка образовалась, получаются хорошие голевые, голы, работаем над этим на тренировках, разговариваем, общаемся между собой.

- Снова было несколько моментов у тебя, пока гола нет. Когда ждать?

- Сейчас хотя бы в створ попадал (смеется). Если серьезно, конечно, очень хочу забить, есть большое желание. Надеюсь, в ближайших матчах будут моменты, и получится их реализовать.

- Опять много ВАРа в игре, но сейчас были скорее положительные решения?

- Я думаю, да, всё по делу. Но судьи разбираются в моменте, мы не лезем в эти вопросы. Конечно, хочется, чтобы было динамичнее, но есть как есть, поэтому хорошо, что так.

- Один из моментов - потенциальная красная карточка. Расскажи об этом эпизоде.

- Я сыграл чисто в мяч. Возможно, немного попал опорной ногой, которой уже просто докатывался до игрока. Не знаю, насколько всё было серьезно, потому что сам толком ничего не ощутил, ничего не могу сказать по этому поводу.

- В первом тайме после просмотра ВАРа назначенный в ваши ворота пенальти отменили. Ты очень эмоционально реагировал на то, как долго это происходит.

- Конечно, я же говорю о динамике: смотрел, потом поставил, потом опять смотрел. Странное решение. Опять же, я не комментирую работу судьи, но, наверное, можно было чуть быстрее этот вопрос решить и всё.

- При замене Рыбуса ты передвинулся на левый фланг. Насколько тебе по ходу игры комфортно менять фланги?

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- У меня в карьере доводилось играть и слева, и справа. Я в предыдущем клубе играл слева и справа, в сборной так же.

- Насколько это комфортно именно во время матча?

- Да без разницы. Мне комфортно и там, и там играть. Мы друг друга понимаем. Даже на тренировках бывают разные моменты, когда оказываешься и справа, и слева.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич
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