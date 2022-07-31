Баженов спрогнозировал итоговое место «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Бывший форвард столичного «Спартака» Никита Баженов высказался относительно перспектив своего экс-клуба в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Думаю, в четвёрке при нормальном раскладе «красно-белые» будут, а с Мозесом - в тройке», - приводит слова Баженова «Матч ТВ».

В воскресенье, 31 июля, «красно-белые» проведут первый матч в новом сезоне РПЛ на домашнем поле. Противостоять команде Гильермо Абаскаля будет «Оренбург». Игра начнется в 17:30 по местному времени.

После двух туров «Спартак» с четырьмя баллами занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.