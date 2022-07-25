Кавазашвили заявил, что Федун должен дать шанс Мостовому

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что владельцу «красно-белых» Леониду Федуну нужно приглашать ветеранов клуба на пост наставника.

«Если бы я был на месте Федуна, то давным-давно привлекал бы только спартаковских ветеранов футбола, в том числе и Александра Мостового. Они отдали душу и тело своему любимому клубу!» — цитирует КавазашвилиSport 24.

Напомним, ранее экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов возглавить «красно-белых», но его никто не зовет. Отметим, что у Мостового отсутствует тренерская лицензия, позволяющая работать наставником.