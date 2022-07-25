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Кавазашвили заявил, что Федун должен дать шанс Мостовому

25 Июля 2022 • 17:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.40 4.70 8.00
31.07 17:30

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что владельцу «красно-белых» Леониду Федуну нужно приглашать ветеранов клуба на пост наставника.  

«Если бы я был на месте Федуна, то давным-давно привлекал бы только спартаковских ветеранов футбола, в том числе и Александра Мостового. Они отдали душу и тело своему любимому клубу!» — цитирует КавазашвилиSport 24.

Напомним, ранее экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов возглавить «красно-белых», но его никто не зовет. Отметим, что у Мостового отсутствует тренерская лицензия, позволяющая работать наставником.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Анзор Кавазашвили Леонид Федун
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