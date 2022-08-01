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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оганесян назвал цели «Оренбурга» на сезон

01 Августа 2022 • 10:28 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Оренбург
окончен

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о целях на этот сезон.

«Будем стараться как можно больше побеждать, играть в атакующий футбол, показывать, что мы - не команда для битья. Мы можем играть в хороший и правильный футбол», - сказал нападающий.

После трех стартовых туров Премьер-лиги «Оренбург» набрал три балла и располагается на десятом месте в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России команда сыграет против «Ростова». Встреча состоится в пятницу, 5 августа.

В этом сезоне Оганесян отметился голевым пасом в трех матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Степан Оганесян
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