Оганесян назвал цели «Оренбурга» на сезон

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о целях на этот сезон.

«Будем стараться как можно больше побеждать, играть в атакующий футбол, показывать, что мы - не команда для битья. Мы можем играть в хороший и правильный футбол», - сказал нападающий.

После трех стартовых туров Премьер-лиги «Оренбург» набрал три балла и располагается на десятом месте в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата России команда сыграет против «Ростова». Встреча состоится в пятницу, 5 августа.

В этом сезоне Оганесян отметился голевым пасом в трех матчах.