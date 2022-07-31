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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев объяснил свой дерзкий ответ журналисту

31 Июля 2022 • 21:43 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Оренбург
окончен

После игры с «Краснодаром» на прошлых выходных форвард «Спартака» Александр Соболев достаточно дерзко ответил журналисту. Соболев тогда отказался общаться с журналистом, который спросил, почему игрок не сказал судье, что его нужно удалить за удар соперника локтем.

«Я ответил не дерзко. Я просто немножко растерялся, начал думать в голове, как ему ответить, чтобы было прикольно и не переборщить. В итоге сказал такую чушь… Нет, я не жалею об этом», - рассказал Соболев представителям СМИ.

В двух последних турах РПЛ «Спартак» с одинаковым счётом 4:1 разгромил «Краснодар» и «Оренбург».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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