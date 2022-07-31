​«Спартак» объявил состав на первый домашний матч сезона

В воскресенье «Спартак» будет проводить первый домашний матч сезона. В третьем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля примет «Оренбург». С первых минут на поле в составе «красно-белых» выйдут следующие исполнители:

Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус, Зобнин, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Соболев.

Стартовый свисток на «Открытие Арене» футболисты и болельщики услышат в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 17:30. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После двух туров РПЛ «Спартак» имеет в своём активе четыре зачётных балла.