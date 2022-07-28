Камоцци прокомментировал отказ «Спартака» от Черышева

Агент Франко Камоцци поделился мнением о возможном переходе полузащитника Дениса Черышева в «Спартак».

«Если «Спартак» действительно дважды отказался от услуг Дениса Черышева, значит, у клуба есть другие идеи. Они заслуживают уважения за наличие других вариантов и идей», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Агент считает, что нужен Черышев команде или нет, должно решать руководство клуба, если Черышева нет в «Спартаке», значит, «красно-белые» не видят в нем необходимости.

Ранее сообщалось, что представители 31-летнего полузащитника два раза предлагали его услуги «Спартаку», но москвичи оба раза ответили отказом.