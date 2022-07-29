Агент Роши: Каждый день на связи с руководством «Спартака»

Агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, прокомментировал будущее своего клиента.

«У нас нет определенности в данный момент. Пока мне сказать нечего. У меня будет встреча с руководством «Спартака» на следующей неделе по поводу будущего Педро», — цитирует Бернарда «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что каждый день находится на связи с руководством «Спартака».

Ранее в СМИ сообщалось, что у представителя бразильского футболиста нет контакта с «красно-белыми». Напомним, Роша вернется 31 июля в «Спартак» из «Атлетико Паранаэнсе», где выступает на правах аренды.