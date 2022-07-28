Жигулёв: «Абаскаль живёт тренировками»

Полузащитник Илья Жигулёв, который находился на просмотре в «Спартаке», поделился мнением о работе наставника «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль живет тренировками. Насколько знаю, он встает в 6 утра, чтобы быть готовым к работе. Повторюсь, он живет футболом», — приводит слова Жигулёва «Матч ТВ».

Футболист отметил, что в «Спартаке» очень хороший уровень, у Абаскаля классные тренировки, все занятие строится через мяч, хотелось остаться в команде, все там понравилось.

Ранее Жигулев прошел предсезонные сборы с московским «Спартаком», но «красно-белые» решили не заключать контракт с 26-летним игроком.