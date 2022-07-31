Федун доволен работой арбитров

В третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова победил со счетом 4:1 - на сей раз дома, в игре с «Оренбургом». В предыдущем туре москвичи обыграли в гостях с таким же счетом «Краснодар».

Владелец «Спартака» Леонид Федун доволен работой судей - вопрос, как известно, болезненный в случае с «красно-белыми».

- Соперник нанес два удара по воротам, мы могли забить гораздо больше, поэтому могу быть доволен победой. Судья на VAR был идеален, - цитирует Федуна новостное агентство ТАСС.

В четвертом туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом», эта игра состоится шестого августа.