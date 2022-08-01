«Значит, будем чемпионами»: Соболев отреагировал на прогноз Черданцева

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на прогноз Георгия Черданцева. Комментатор сказал, что «красно-белые» не станут чемпионами в этом сезоне.

«Черданцев сказал, что «Спартак» не станет чемпионом? Ну все, значит, будем чемпионами», - передает слова форварда «красно-белых» издание «Чемпионат».

В третьем туре Премьер-лиги «Спартак» отпраздновал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 4:1. Благодаря вчерашнему успеху столичный коллектив поднялся на второе место в таблице Премьер-лиги.

Следующий поединок «красно-белые» сыграют на выезде против «Урала» 6 августа.