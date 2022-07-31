Бубнов предсказал победителя матча «Спартак» - «Оренбург»

Экс-защитник московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке «красно-белых» против «Оренбурга» в третьем туре Премьер-лиги.

«Матч не будет простым для «Спартака». «Оренбург» агрессивен и обладает неплохим составом. Однако класс «красно-белых» всё-таки скажется. Счёт – 2:1», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Спартака» против «Оренбурга» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.