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Бубнов предсказал победителя матча «Спартак» - «Оренбург»

31 Июля 2022 • 08:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.55 4.20 5.70
Через 7 ч. 49 мин.

Экс-защитник московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке «красно-белых» против «Оренбурга» в третьем туре Премьер-лиги.

«Матч не будет простым для «Спартака». «Оренбург» агрессивен и обладает неплохим составом. Однако класс «красно-белых» всё-таки скажется. Счёт – 2:1», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Спартака» против «Оренбурга» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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Спартак Москва Александр Бубнов
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СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
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31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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