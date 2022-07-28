«Интер» и «ПСЖ» провели очередные переговоры по Шкриньяру

Сегодня состоялась новая встреча между представителями «Интера» и «Пари Сен-Жермен» по трансферу Милана Шкриньяра.

Центральный защитник остаётся одной из главных целей «ПСЖ», но в последние недели переговоры зашли в тупик – стороны не могли согласовать сумму трансфера. Сегодня руководители клубов вновь встретились для возобновления обсуждений – и им удалось достичь определённого прогресса на пути к заключению сделки, сообщает журналист Санти Ауна. Некоторые детали трансфера, впрочем, ещё не улажены, и в ближайшее время переговоры продолжатся. Оба клуба настроены позитивно.

Контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает в 2023 году, но может быть продлён, если игрок останется этим летом.