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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «ПСЖ» провели очередные переговоры по Шкриньяру

28 Июля 2022 • 00:38 Комментировать
ПСЖ
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31.07 21:00

Сегодня состоялась новая встреча между представителями «Интера» и «Пари Сен-Жермен» по трансферу Милана Шкриньяра.

Центральный защитник остаётся одной из главных целей «ПСЖ», но в последние недели переговоры зашли в тупик – стороны не могли согласовать сумму трансфера. Сегодня руководители клубов вновь встретились для возобновления обсуждений – и им удалось достичь определённого прогресса на пути к заключению сделки, сообщает журналист Санти Ауна. Некоторые детали трансфера, впрочем, ещё не улажены, и в ближайшее время переговоры продолжатся. Оба клуба настроены позитивно.

Контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает в 2023 году, но может быть продлён, если игрок останется этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
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