«Селтик» интересуется полузащитником «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Эдуар Мишю может продолжить карьеру в «Селтике», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, французский клуб намерен заработать на продаже своего футболиста от 5 до 6 миллионов евро, а также включить в сделку пункт, который позволит «ПСЖ» получить процент от будущей перепродажи игрока.

В минувшем сезоне 19-летний Мишю провёл в составе «ПСЖ» семь матчей, отметившись одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника молодёжной сборной Франции в 3 миллиона евро.