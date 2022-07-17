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Чемпионат Франции. Лига 1

«Селтик» интересуется полузащитником «ПСЖ»

17 Июля 2022 • 13:48 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.38 5.30 7.20
31.07 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Эдуар Мишю может продолжить карьеру в «Селтике», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, французский клуб намерен заработать на продаже своего футболиста от 5 до 6 миллионов евро, а также включить в сделку пункт, который позволит «ПСЖ» получить процент от будущей перепродажи игрока.

В минувшем сезоне 19-летний Мишю провёл в составе «ПСЖ» семь матчей, отметившись одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника молодёжной сборной Франции в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Селтик Трансферы футбола - лето 2022 Эдуар Мишю
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